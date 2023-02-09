ЗАМАНА - Заместителя главного бухгалтера районной больницы Дагестана подозревают в растрате

Заместителя главного бухгалтера районной больницы Дагестана подозревают в растрате

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09 февраля, 2023. Четверг 11:46
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Заместителя главного бухгалтера районной больницы Дагестана подозревают в растрате

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главбуха «Ботлихской ЦРБ» по подозрению в хищении денежных средств и служебном подлоге, информирует пресс-служба СК по республике.

Заместителя главного бухгалтера районной больницы Дагестана подозревают в растрате

Как показывает следствие, подозреваемый с января по ноябрь 2021 года ежемесячно в своих платежно-расчетных ведомостях по заработной плате осуществлял расчеты согласно тарификации, а в списках на зачисление денежных средств на банковскую карту эту сумму сильно увеличивал. Этими действиями он присвоил себе излишне уплаченную зарплату в размере более 480 000 рублей.

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