Заместителя главного бухгалтера районной больницы Дагестана подозревают в растрате

Как показывает следствие, подозреваемый с января по ноябрь 2021 года ежемесячно в своих платежно-расчетных ведомостях по заработной плате осуществлял расчеты согласно тарификации, а в списках на зачисление денежных средств на банковскую карту эту сумму сильно увеличивал. Этими действиями он присвоил себе излишне уплаченную зарплату в размере более 480 000 рублей.