ЗАМАНА - Дагестанские приставы нашли детей, которых укрывал отец

Дагестанские приставы нашли детей, которых укрывал отец

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08 февраля, 2023. Среда 13:14
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Дагестанские приставы нашли детей, которых укрывал отец

Судебные приставы нашли детей, которых скрывал отец от экс-супруги, информирует пресс-служба УФССП Дагестана.

Дагестанские приставы нашли детей, которых укрывал отец

Как сообщает ведомство, при расторжении брака супруги договорились о порядке встреч с детьми. Бывший муж имел право забирать их в выходные дни, также он взял на себя обязательства денежного обеспечения.

Однако после очередного визита к отцу дети не вернулись к матери. Все попытки установить связь с экс-мужем не увенчались успехом. Кроме того, обнаружилось, что он с детьми покинул место регистрации и переехал в другой город.

В связи с чем женщина из Дербентского района подала в суд с иском о передаче ей детей.

«Суд обязал гражданина вернуть детей к месту их постоянного проживания. Как только было выявлено местонахождение детей, судебный пристав вместе с представителем опеки передал их матери», – сообщает Служба судебных приставов.

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