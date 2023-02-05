В данный момент обвиняемый задержан по подозрению в покушении на убийство. Проходят следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос о заключении гражданина под стражу.
Махачкалинец, устроивший стрельбу в центре города, пришел в полицию
- Автор Дарья
- 05 февраля, 2023. Воскресенье 01:28
Махачкалинец, который 25 января открыл стрельбу из дробовика на проспекте Расула Гамзатова и позже сбежавший с места происшествия, явился с повинной в Советский РОВД Махачкалы, информирует пресс-служба Следственного управления СК России по республике.
Последнее от Дарья
- Представители системы ОМС провели акцию ко Всемирному дню борьбы против рака
- Гасанов Д.Н. «…Жители горных и высокогорных районов Дагестана нуждаются в скорейшем решении важных социально-значимых проблем…»
- Дагестанское правительство готовит новую госпрограмму по поддержке МСП
- Руководитель Этномедиахолдинга: «Каждая редакция – мини-холдинг»
- В Минэкономразвития РД состоялась встреча с депутатом ГД РФ Джамаладином Гасановым