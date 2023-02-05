ЗАМАНА - Махачкалинец, устроивший стрельбу в центре города, пришел в полицию

Махачкалинец, устроивший стрельбу в центре города, пришел в полицию

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05 февраля, 2023. Воскресенье 01:28
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Махачкалинец, устроивший стрельбу в центре города, пришел в полицию

Махачкалинец, который 25 января открыл стрельбу из дробовика на проспекте Расула Гамзатова и позже сбежавший с места происшествия, явился с повинной в Советский РОВД Махачкалы, информирует пресс-служба Следственного управления СК России по республике. 

Махачкалинец, устроивший стрельбу в центре города, пришел в полицию

В данный момент обвиняемый задержан по подозрению в покушении на убийство. Проходят следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос о заключении гражданина под стражу.

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