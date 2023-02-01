Ранее заявлялось, что в 07:25 по мск пришло сообщение о пожаре в кафе по улице Амет-Хана Султана. По приезде пожарных расчётов площадь пожара составляла 80 м². В 07:53 сотрудники МЧС локализовали огонь. «В 09:25 – полная ликвидация возгорания, пострадавших нет», – заявляет ведомство.
Пожар в кафе «Южный дворик» в Махачкале ликвидирован
- Автор Дарья
- 01 февраля, 2023. Среда 10:17
Возгорание в кафе «Южный дворик» в Махачкале ликвидировано, пострадавших нет, информирует пресс-служба МЧС РФ по РД.
Последнее от Дарья
- Экс-следователь в Магарамкентском районе ответит в суде
- Новым соперником Артура Бетербиева станет британский спортсмен
- Пожар случился в одном из кафе Махачкалы
- Акции по посадке деревьев в 2023 году будут проходить по всему Дагестану
- Дагестанский фотограф стал победителем конкурса «Russian Photo Awards» в номинации «Свадебная фотография»