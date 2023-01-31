ЗАМАНА - Дагестанец подозревается в мошенничестве при покупке машины

Дагестанец подозревается в мошенничестве при покупке машины

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31 января, 2023. Вторник 15:50
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Дагестанец подозревается в мошенничестве при покупке машины

Житель Кизляра уличен в мошенничестве при приобретении автомобиля, информирует пресс-служба МВД по республике.

Дагестанец подозревается в мошенничестве при покупке машины

Полиция выявила, что в декабре минувшего года 37-летний гражданин купил в рассрочку «Volkswagen Polo» стоимостью 600 000 рублей у 43-летней женщины из Кизлярского района. По условиям договоренности он должен был полностью выплатить средства за автомобиль в середине января 2023 года.

Как объяснил подозреваемый, выполнить обязательство ему не удалось, так как он перепродал машину и за счет вырученных денег – 400 000 рублей – погасил ранее имеющиеся долги.

Автомобиль изъят и возвращен владелице. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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