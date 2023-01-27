К 6 годам колонии приговорили жителя Хасавюрта за покушение на убийство из-за ревности

Суд признал виновным 45-летнего мужчину из Хасавюрта, которого обвиняли в покушении на убийство, информирует пресс-служба СК по республике.

«Следствие и суд выявили, что 7 мая 2022 года обвиняемый, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, появившуюся на почве ревности к своей экс-жене, нанес имевшимся при себе ножом удары последнему в область жизненно важных органов – грудной клетки.

По независящим от воли осужденного обстоятельствам выполнить свою цель до конца он не смог ввиду того, что потерпевший, который получил множество ножевых ранений, смог сбежать», – заявляет пресс-служба.

Суд назначил мужчине приговор в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.