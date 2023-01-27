ЗАМАНА - К 6 годам колонии приговорили жителя Хасавюрта за покушение на убийство из-за ревности

К 6 годам колонии приговорили жителя Хасавюрта за покушение на убийство из-за ревности

Автор
27 января, 2023. Пятница 10:32
|||
К 6 годам колонии приговорили жителя Хасавюрта за покушение на убийство из-за ревности

Суд признал виновным 45-летнего мужчину из Хасавюрта, которого обвиняли в покушении на убийство, информирует пресс-служба СК по республике.   

К 6 годам колонии приговорили жителя Хасавюрта за покушение на убийство из-за ревности

«Следствие и суд выявили, что 7 мая 2022 года обвиняемый, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, появившуюся на почве ревности к своей экс-жене, нанес имевшимся при себе ножом удары последнему в область жизненно важных органов – грудной клетки.

По независящим от воли осужденного обстоятельствам выполнить свою цель до конца он не смог ввиду того, что потерпевший, который получил множество ножевых ранений, смог сбежать», – заявляет пресс-служба.

Суд назначил мужчине приговор в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top