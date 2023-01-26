ЗАМАНА - Медики скорой помощи доставляют в больницы пострадавших от пожара жителей Махачкалы

Медики скорой помощи доставляют в больницы пострадавших от пожара жителей Махачкалы

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26 января, 2023. Четверг 16:12
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Медики скорой помощи доставляют в больницы пострадавших от пожара жителей Махачкалы

Семь бригад скорой медицинской помощи дежурят на месте пожаров в Редукторном поселке (Махачкала).

Медики скорой помощи доставляют в больницы пострадавших от пожара жителей Махачкалы

Как сообщается, огонь в квартирах локализован и потушен. Служба «скорой» доставила одного пострадавшего в Ожоговый центр РКБ.

Другой пострадавший от угарного газа, появившегося на месте возгорания, поступил в РКБ скорой медицинской помощи.

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