Как сообщается, огонь в квартирах локализован и потушен. Служба «скорой» доставила одного пострадавшего в Ожоговый центр РКБ.
Другой пострадавший от угарного газа, появившегося на месте возгорания, поступил в РКБ скорой медицинской помощи.
Семь бригад скорой медицинской помощи дежурят на месте пожаров в Редукторном поселке (Махачкала).
Как сообщается, огонь в квартирах локализован и потушен. Служба «скорой» доставила одного пострадавшего в Ожоговый центр РКБ.
Другой пострадавший от угарного газа, появившегося на месте возгорания, поступил в РКБ скорой медицинской помощи.
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