Дагестанский охотник случайно выстрелил в друга, перепутав его с шакалом

На охоте в Кайтагском районе мужчина спутал своего приятеля с шакалом и выстрелил в него: друг жив, но получил тяжелое ранение, информирует пресс-служба МВД по региону.

Как сообщает ведомство, во время ночной охоты на окраине поселка Родниковый Кайтагского района 59-летний мужчина из села Маджалис по неосторожности сделал выстрел из ружья «MP-161» в своего 60-летнего приятеля. Потерпевший с ранением глаза попал в районную больницу.

По сведениям следствия, накануне друзья решили вместе испытать прицел ночного видения на охоте. Ранив шакала, охотник попросил потерпевшего отъехать на машине в место предполагаемого выхода животного, а сам продолжил преследование. Из-за рельефа местности охотник не заметил автомобиль, а движущийся силуэт принял за шакала и выстрелил. Пуля попала в его друга, который вышел из машины и оказался на линии огня.

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности собран материал. Подозреваемый в содеянном признался. Идет следствие», – сообщает МВД.