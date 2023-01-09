Возбуждено дело из-за взрыва газа в Хасавюрте

Следователями возбуждено уголовное дело по факту получения травм 23-летней матерью и малолетним ребенком в результате утечки газа в многоквартирном доме в Хасавюрте, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

Как заявила администрация Хасавюрта, в общем в результате взрыва газа травмы получили 5 человек, двое из них, беременная женщина и трехлетний ребенок, поступили в больницу.

"СУ СК России по Дагестану по факту получения травм 23-летней женщиной и малолетним ребенком в результате утечки газа и воспламенения газовоздушной смеси в жилом доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено пунктами "б", "в" части второй статьи 238 Уголовного Кодекса России", — заявляет ведомство.