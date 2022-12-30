Суд установил, что в 2019 году, он, будучи руководителем села Усемикент, незаконно предоставил своим матери, отцу, супруге и трем братьям земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства. «В результате озвученных нелегальных действий заметно нарушены охраняемые законом интересы общества и страны, Министерства по земельным и имущественным отношениям РД и ГУП «Усемикентский», выразившееся в формировании препятствий в использовании земельного участка по целевому назначению», — заявляет ведомство. Осужденный получил наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Как уточняет ведомство, после вступления в силу приговора в суд будет передан иск о возврате нелегально изъятых участков в государственную собственность.
Экс-руководитель села Усемикент осужден за раздачу земельных участков родственникам
- Автор Дарья
- 30 декабря, 2022. Пятница 11:46
Судом вынесен приговор в отношении экс-лидера села Усемикент Каякентского района по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует пресс-служба Прокуратуры республики.
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