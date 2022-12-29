Суд вынес приговор дагестанцу, обвиняемому в убийстве матери

Следствие и суд выявили, что 18 августа 2021 года осужденный, пребывая в доме своей матери, который находится по улице Пушкина в Хасавюрте, в процессе ссоры нанес ножом множество ударов в различные части тела своей матери, после чего 48-летняя женщина умерла.

Также было определено, что подсудимый проявил такую жестокость по отношению к матери из корыстных побуждений – для дальнейшего завладения ее имуществом.

«Приговором суда убийце назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Суд также удовлетворил два гражданских иска по 2 миллиона рублей каждый», – заявляет ведомство.