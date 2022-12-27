ЗАМАНА - В Кизилюрте подросток случайно застрелил сверстника из ружья отца

В Кизилюрте подросток случайно застрелил сверстника из ружья отца

Автор
27 декабря, 2022. Вторник 13:28
|||
В Кизилюрте подросток случайно застрелил сверстника из ружья отца

Подросток из Кизилюрта по неосторожности убил приятеля отцовским охотничьим ружьем. Прокуратура региона начала проверку, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

В Кизилюрте подросток случайно застрелил сверстника из ружья отца

По предварительным сведениям, 26 декабря 14-летний подросток, пребывая в своей квартире, достал из сейфа принадлежащий его отцу охотничий карабин и случайно сделал выстрел в 15-летнего приятеля. От полученного ранения тот погиб на месте.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

В ходе надзорных мероприятий будет оценено соблюдению требований законодательства об оружии и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняет прокуратура.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top