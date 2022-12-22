Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии в Ногайском районе

Прокуратура Дагестана взяла на контроль проверку по факту автомобильной аварии в Ногайском районе с четырьмя погибшими, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, вчера, 21 декабря, на 55 км федеральной автомобильной дороги «Кочубей-Нефтекумск-Минеральные-воды», владелец автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в «ВАЗ-217220». В результате инцидента скончались 4 человека, один доставлен в больницу. «На место трагедии для координации действий полиции прибыл и.о. прокурора Ногайского района. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — заявляет ведомство.