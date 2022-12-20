Как демонстрирует следствие, 11 сентября нынешнего года, пребывая у дома № 6 по улице Имама Шамиля в селе Мехельта, обвиняемый в процессе скандала нанес один удар кухонным ножом в область правого бедра потерпевшему. Обвиняемый был арестован на месте инцидента, а потерпевший от полученного повреждения умер в больнице, уточняет ведомство.
Дагестанец ответит в суде за смерть односельчанина
- Автор Дарья
- 20 декабря, 2022. Вторник 01:10
В Дагестане в суде ответит 22-летний парень из села Мехельта Гумбетовского района по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, информирует пресс-служба СК по республике.
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