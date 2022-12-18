18-летний хоккеист дагестанского происхождения Абакар Казбеков скончался в Канаде

В Канаде ушел из жизни 18-летний хоккеист дагестанского происхождения Абакар Казбеков. О смерти юноши проинформировал хоккейный клуб «Лондон Найтс», за который он играл за океаном. По итогам минувшего года Казбекова назвали ценным игроком команды.