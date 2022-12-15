ЗАМАНА - Тело мужчины было найдено в реке Сулак

Тело мужчины было найдено в реке Сулак

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15 декабря, 2022. Четверг 00:52
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Тело мужчины было найдено в реке Сулак

Тело было найдено 14 декабря в русле реки Сулак в местности кутана Самилах, информирует пресс-служба МВД по республике. 

Тело мужчины было найдено в реке Сулак

Ведомство уточняет, что смерть предположительно наступила два дня назад. МВД по региону призывает жителей в своём telegram-канале помочь в опознании человека.  «На вид ему 40-45 лет, рост 165-170 см., был одет в чёрную куртку-безрукавку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки», — сообщает ведомство.

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