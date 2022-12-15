Ведомство уточняет, что смерть предположительно наступила два дня назад. МВД по региону призывает жителей в своём telegram-канале помочь в опознании человека. «На вид ему 40-45 лет, рост 165-170 см., был одет в чёрную куртку-безрукавку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки», — сообщает ведомство.
Тело мужчины было найдено в реке Сулак
- Автор Дарья
- 15 декабря, 2022. Четверг 00:52
Тело было найдено 14 декабря в русле реки Сулак в местности кутана Самилах, информирует пресс-служба МВД по республике.
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