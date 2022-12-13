В Карабудахкентском районе произошло ДТП, погибло 3 человека

По полученной информации, 19-летний юноша, находясь за рулем «BA3-21144», который ехал в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в «Mercedes-Benz GLS», за рулем которого сидел 39-летний житель Левашинского района.

В результате аварии водитель «ВАЗ-21144» и двое его пассажиров, жители поселка Манас 19 и 20 лет, от полученных травм погибли на месте трагедии.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.