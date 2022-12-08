Испорченный продукт в столовой учебного заведения нашли сотрудники республиканского отделения Народного фронта.
«В процессе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства об организации питания детей. По итогам поверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает ведомство.
В школьной столовой Махачкалы обнаружили испорченное сливочное масло
- Автор Дарья
- 08 декабря, 2022. Четверг 01:10
Прокуратура начала проверку сведений об обнаружении покрытого плесенью сливочного масла в школе №40 Махачкалы, информирует надзорное ведомство.
Испорченный продукт в столовой учебного заведения нашли сотрудники республиканского отделения Народного фронта.
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