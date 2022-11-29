ЗАМАНА - Директор школы-интерната в Дагестане подозревается в краже продуктов на 77 000 рублей

Директор школы-интерната в Дагестане подозревается в краже продуктов на 77 000 рублей

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29 ноября, 2022. Вторник 14:16
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Директор школы-интерната в Дагестане подозревается в краже продуктов на 77 000 рублей

Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении директора ГКОУ Дагестана «Государственная общеобразовательная школа-интернат № 2», подозреваемого в присвоении вверенного имущества и служебном подлоге, информирует пресс-служба СК по республике.

Директор школы-интерната в Дагестане подозревается в краже продуктов на 77 000 рублей

По сведениям следствия, с сентября минувшего года подозреваемая, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что в выходные дни ученики школы пребывать в стенах учреждении не будут, неоднократно поручала медицинской сестре школы-интерната готовить меню-требования на указанные дни на выдачу со склада продуктов питания. После составления медицинской сестрой меню-требований и подсчета бухгалтером общего количества продуктов, необходимых к выдаче, директор подписывала указанные документы.

Далее кладовщик интерната по требованию подозреваемой грузила продукты питания в автомобиль, пребывающий в пользовании директора, после чего та вывозила со склада продукты, предназначенные для детей, и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

«В общем с сентября 2021 года по февраль этого года директор школы-интерната вывезла продукты питания со склада на общую сумму 77 675 рублей. По делу осуществляется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательства вины подозреваемой», – заявляет ведомство.

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