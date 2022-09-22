Гаирбеков Ш.В., имея доступ к автоматизированным информационным системам АО «Почта Банк», содержащим персональные данные всех его клиентов, за денежное вознаграждение, на основании копии паспорта гражданина Российской Федерации в его отсутствие и без его ведома, оформил фиктивное заявление на открытие сберегательного счета и выпуск платежной карты АО «Почта Банк».
При этом Гаирбеков Ш.В. знал, что согласно инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», основанием для открытия счетов является заключение договора и предоставление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание сроком до 8 лет лишения свободы.
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РД