Мужчину в Дагестане обвиняют в фиктивном оформлении документов

11.08.2022 Хасавюртовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российский Федерации по Республике Дагестан на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи №17 Хасавюртовского почтамта Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан АО «Почта России» Гаирбекова Ш.В., по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Гаирбеков Ш.В., имея доступ к автоматизированным информационным системам АО «Почта Банк», содержащим персональные данные всех его клиентов, за денежное вознаграждение, на основании копии паспорта гражданина Российской Федерации в его отсутствие и без его ведома, оформил фиктивное заявление на открытие сберегательного счета и выпуск платежной карты АО «Почта Банк».

При этом Гаирбеков Ш.В. знал, что согласно инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», основанием для открытия счетов является заключение договора и предоставление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание сроком до 8 лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РД