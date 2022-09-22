ЗАМАНА - Мужчину в Дагестане обвиняют в фиктивном оформлении документов

Мужчину в Дагестане обвиняют в фиктивном оформлении документов

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22 сентября, 2022. Четверг 11:17
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Мужчину в Дагестане обвиняют в фиктивном оформлении документов

11.08.2022 Хасавюртовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российский Федерации по Республике Дагестан на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи №17 Хасавюртовского почтамта Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан АО «Почта России» Гаирбекова Ш.В., по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Мужчину в Дагестане обвиняют в фиктивном оформлении документов
Происшествия

Гаирбеков Ш.В.,  имея доступ к автоматизированным информационным системам АО «Почта Банк», содержащим персональные данные всех его клиентов, за денежное вознаграждение, на основании копии паспорта гражданина Российской Федерации в его отсутствие и без его ведома, оформил фиктивное заявление на открытие сберегательного счета и выпуск платежной карты АО «Почта Банк».

При этом  Гаирбеков Ш.В. знал, что согласно  инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», основанием для открытия счетов является заключение договора и предоставление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России  предусматривает  уголовное наказание сроком до 8 лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РД

 

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