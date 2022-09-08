Как показывает следствие, в августе минувшего года обвиняемый подделал контракт на осуществление строительных работ на сумму около 598 000 рублей, которые он украл. А также подделал от имени наемных сотрудников их подписи. Следствие обеспечило полное возвращение украденных средств, уточняет ведомство.
Бывшего руководителя района в Дагестане будут судить за кражу бюджетных средств
- Автор Дарья
- 08 сентября, 2022. Четверг 15:51
Экс-руководителя села Мишлеш Рутульского района обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Дело направлено в суд, информирует пресс-служба СК по республике.
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