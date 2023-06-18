ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Выступления Президента всегда превосходят любые ожидания»

Сергей Меликов: «Выступления Президента всегда превосходят любые ожидания»

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18 июня, 2023. Воскресенье 02:21
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Сергей Меликов: «Выступления Президента всегда превосходят любые ожидания»

По окончании пленарной сессии Петербургского международного экономического форума мы попросили Главу Республики Дагестан Сергея Меликова поделиться впечатлениями.

Сергей Меликов: «Выступления Президента всегда превосходят любые ожидания»

«Выступления Президента всегда превосходят любые ожидания», – подчеркнул Глава Дагестана. По мнению Сергея Меликова, точные оценки были даны наиболее важным для россиян вопросам: от СВО и ситуации в мире до поддержки бизнеса и проблем, которые близки каждому жителю страны в повседневной жизни.

«Он, как Верховный главнокомандующий, абсолютно точно и детально оценивает обстановку», – подчеркнул Сергей Меликов в беседе с корреспондентом РИА «Дагестан».

Сергей Меликов подчеркнул, что детально рассказано об отражении наступления вооруженных сил Украины. Глава Дагестана отметил и продемонстрированную документальную хронику. «Мы все увидели лицо режима, поддерживающего нацизм и забывшего уроки, полученные от величайшего мирового зла. А ведь мы плечом к плечу [с украинцами – прим. ред.] сражались с этим нацизмом», – сказал Сергей Меликов.

Важнейшим Глава Дагестана видит обозначение Президентом проблем, лежащих «на самой земле», которые, по мнению Сергея Меликова, наиболее близки главам субъектов и муниципальных образований. Руководитель региона рассказывает, что на местах ежедневно сталкиваются с этими проблемами и сегодня никто не видит их, так как они. Глава подчеркнул, что Президент не только видит эти проблемы, но и обозначил пути их решения.

Не осталось незамеченным и то, что Президент в очередной раз говорил о снижении налоговой нагрузки, о вопросах, связанных с бесчисленными контрольными проверками. «Сегодня мы должны создать качественные условия, готовить инфраструктуру, а не препятствовать развитию бизнеса», – говорит Сергей Меликов.

По словам Главы Дагестана, предложенные Президентом страны механизмы позволят обеспечить прорывное развитие экономики, к которому стремятся страна и республика.

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