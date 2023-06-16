Дагестан начнет развивать туризм совместно с АО «Кавказ.РФ»

В четверг, 15 июня, руководитель Дагестана Сергей Меликов подписал договор о сотрудничестве с генеральным директором компании «Кавказ.РФ» Андреем Юмшановым на территории Петербургского международного экономического форума.

Договор нацелен на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе на развитие индустрии гостеприимства, открытие новых гостевых территорий и необходимой инфраструктуры, повышение инвестпривлекательности республики, а также на реализацию совместных проектов.