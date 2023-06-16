Соответствующий договор подписали руководитель Дагестана Сергей Меликов и глава Новосибирской области Андрей Травников для укрепления связей между субъектами.
В планах между регионами обмен проектами и экспертами по различным сферам, развитие транспортного сообщения, сотрудничество в сферах науки и высоких технологий, укрепление культурных связей, а также обмен опытом в областях архитектуры и градостроительства, промышленности, реформирования ЖКХ и обновления объектов инфраструктуры.
Планируется и работа по повышению квалификации учителей, развитию связей между лечебно-профилактическими учреждениями регионов.