Зайдин Джамбулатов: «Для Дагестана очень выгодно сотрудничество с Белгородской областью»

«Белгородская область последние 20-30 лет является флагманом развития высокотехнологичной индустрии. В первую очередь в области агропромышленного комплекса. Хорошие почвы, удобная логистика позволили бывшему губернатору Евгению Савченко построить высокоиндустриальное хозяйство, в котором развито птицеводство, зерноводство, подкорм, куда охотно вкладывают свои деньги крупные агропромышленные банки и агрохолдинги», – отметил Зайдин Джамбулатов.

Самое главное, по его словам, – область предотвратила дефицит кормового белка, а также восполнила дефицит построения нескольких предприятий по искусственному белку и белку, производимого из остатков.

«Для Дагестана это очень выгодно. Во-первых, когда мы будем переходить на индустриальный подкорм, нам придется часть белков и кормов позаимствовать у области. Во-вторых, это кормопроизводство. У нас дефицит зеленых кормов, а у Белгородской области из-за большого количества культурных пастбищ сеются в нужных объемах кормовые культуры. В-третьих, это логистика. С учетом развития кластера “Север – Юг” мы могли бы продвигать их услуги в сторону Персидского залива, Исламской Республики Иран. А часть продукции оттуда может пойти и в Европу», – подчеркнул ректор.