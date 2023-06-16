ЗАМАНА - Абдулхаким Гаджиев: «Яхтенный туризм – перспективное и динамично развивающееся направление в Дагестане»

Абдулхаким Гаджиев: «Яхтенный туризм – перспективное и динамично развивающееся направление в Дагестане»

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16 июня, 2023. Пятница 01:02
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Абдулхаким Гаджиев: «Яхтенный туризм – перспективное и динамично развивающееся направление в Дагестане»

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ были утверждены изменения в перечень внутренних водных путей России на реках Сулак и Аварское Койсу в Дагестане. Теперь в руслах рек появились новые водные пути. 

Абдулхаким Гаджиев: «Яхтенный туризм – перспективное и динамично развивающееся направление в Дагестане»

Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев, при активном содействии которого было принято распоряжение, отметил, что яхтенный туризм – это перспективное и динамично развивающееся направление в данной отрасли.

«В 2021 году Правительство России не включило Республику Дагестан в концепцию развития яхтенного туризма, хотя уже на тот момент он стал стихийно широко развиваться в горных районах на территории Сулакского каньона и Чиркейской ГЭС. На сегодняшний день эти маршруты утверждены законодательством, включая в себя новые водные пути.

Это правильный и необходимый шаг на пути легализации водного туризма. Яхтенный туризм пользуется большим спросом среди гостей и жителей нашей республики, это повышает конкурентоспособность региона, инвестиционную привлекательность отрасли и является перспективным направлением в туризме», – сказал парламентарий.

По словам Абдулхакима Гаджиева, Дагестан привлекает туристов многочисленными памятниками природы, истории и архитектуры, поэтому необходимо использовать преимущества республики для развития туризма и обеспечения безопасности туристов.

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