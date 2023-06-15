Виталий Савельев: «Планируется строительство автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы»

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев в ходе круглого стола на тему «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора “Север – Юг”: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок» на ПМЭФ-2023 отметил, что планируется строительство автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы.

«Нами проводится работа по расширению сети автомобильных дорог. В настоящее время планируется строительство автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы в соответствии с 5-летнем планом. Прорабатываем дополнительную возможность для выделения средств для начала строительных работ раньше предусмотренного срока», – подчеркнул Виталий Савельев.

Кроме того, министр транспорта РФ, принимая во внимание важность развития транзитного потенциала Республики Дагестан, отметил, что продолжается реализация мероприятий по капитальному ремонту с расширением до 4-х полос автомобильной дороги Р-217 «Кавказ».

«В ближайшие три года планируем расширить 7 участков трассы общей протяженностью 78 км», – сказал Савельев.