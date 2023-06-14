ЗАМАНА - Глава РД провел собрание оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

Глава РД провел собрание оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

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14 июня, 2023. Среда 08:22
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Глава РД провел собрание оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

Во вторник, 13 июня, под председательством руководителя Дагестана Сергея Меликова состоялось собрание организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летнего юбилея классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова.

Глава РД провел собрание оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

В первую очередь Меликов подчеркнул успешное проведение Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации ФС России с участием спикера парламента РФ Валентины Матвиенко и мероприятия к юбилею классика в Измайловском парке столицы страны.

Обсуждая мероприятие в Совете Федерации, руководитель региона озвучил, что Валентина Матвиенко высоко оценила вклад Расула Гамзатова как государственного деятеля и отметила его важную работу в качестве члена Президиума Верховного Совета СССР.

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