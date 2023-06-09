Сергей Меликов передал госнаграды родным военнослужащих Росгвардии и Минобороны

Перед началом церемонии глава республики выразил соболезнования их семьям.

«В нелегкое время наши сыновья, братья отстаивают суверенитет государства. Военнослужащие, добровольцы черпают духовные силы, учатся побеждать у предков, защитивших Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. Их подвиг помогает быть стойкими и непримиримыми бойцами с фашизмом. Учит быть сплочёнными вокруг нашего национального лидера, беззаветно любить свою страну, защищать свободу, правду и справедливость. К сожалению, сегодня ребят нет среди нас. Они погибли как герои, проявив исключительную доблесть и отвагу в зоне специальной военной операции. Отдали свою жизнь за Родину», – сказал глава региона и объявил минуту молчания в память о погибших при исполнении воинского долга.

Сергей Меликов заявил, что бойцы выполнили полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию. Он напомнил, что за период СВО более 400 военнослужащих 102-й бригады были представлены к государственным наградам.

«На таких примерах, как Магомед Гусейнов, Гавриил Клименко, Расим Гусейнов, Ибрагим Манапов, Эльбрус Зубаилов, Шамиль Абдулвагабов, Имам Мехтиханов, Рафаэль Гусейнов, Магомед Джафаров, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, понимаем, как важно вырастить честных, неравнодушных и добрых людей, с детства прививать ребенку чувство долга, патриотизма, любви к Родине», – сказал Сергей Меликов.

Глава региона выразил слова благодарности родителям за воспитание настоящих патриотов России. Он заверил, что государство приложит максимум усилий для поддержки семей военнослужащих в трудный час.

«В память об ушедших товарищах мы обязаны сделать все, чтобы довести начатое ими дело до конца, чтобы Победа была за Россией. Дай Бог, чтобы мы больше не теряли своих близких, родных и друзей. Победа будет за нами!», – сказал Сергей Меликов.

После церемонии глава республики пообщался с родными бойцов, выслушал проблемы и взял их решение на контроль.