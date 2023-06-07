Обсуждение состоялось в расширенном виде — принимали участие мэры и лидеры всех городов и районов, органов власти, налоговой службы, Госинспекции труда, ТФОМСа, Фонда пенсионного и социального страхования России по Дагестану, Объединения организаций профсоюзов и так далее.

В начале собрания Абдулмуслимов рассказал, что на начало этого года численность трудовых ресурсов по результатам выборочных обследований жителей по вопросам занятости (по методу Международной организации труда) составила 1 миллион 433 тысяч человек. Из них: 16 000 человек – безработные, 566 180 – наемные сотрудники, 150 000 (расчетно) – за пределами региона, Индивидуальные предприниматели – 34 000, самозанятые – 212 000, ЛПХ – 149 000 и неформально занятые – 304 000.

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