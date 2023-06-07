Алексей Гасанов принял участие в заседании Совета муниципальных образований Дагестана

Открыл и вел мероприятие председатель Совета – глава Кайтагского района Алим Темирбулатов.

Алексей Гасанов поблагодарил глав городов и районов Дагестана за постоянную поддержку участников спецоперации и их родных. Он напомнил, что Дагестан направил в зону СВО более 8,5 тысячи тонн гуманитарного груза. Это один из самых высоких показателей среди регионов.

«Нельзя не отметить тот вклад, который внесли дагестанцы в помощь нашим военнослужащим и населению пострадавших территорий. А до образования фонда основной груз ответственности за адресную работу с семьями военнослужащих взяли на себя главы муниципальных образований, помогая семьям в решении их проблем, приобретении средств первой необходимости, обустраивая их жизнь и быт.

Знаю, что многие направили на это свои личные средства, во многих муниципалитетах привлекли средства меценатов, предпринимателей, активных граждан. Не остались в стороне и муниципальные служащие, сельские и городские депутаты. Я хочу выразить глубокую признательность каждому из вас», – обратился к собравшимся Алексей Гасанов.

Он назвал ассоциацию важным инструментом развития местного самоуправления в республике, который служит связующим звеном между органами государственной власти и муниципальными образованиями. Руководитель Администрации Главы и Правительства РД привел в пример ряд муниципалитетов, органы местного самоуправления которых показывают высокую эффективность в своей деятельности, обеспечивают качество жизни, создают комфортную среду для самореализации граждан. В частности, в числе передовых муниципалитетов он назвал Хасавюртовский, Казбековский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хивский, Хунзахский, Агульский, Каякентский районы, а также города Хасавюрт, Кизляр, Кизилюрт, Дербент, Буйнакск.

«Необходимо перенимать их опыт, распространять там, где он бы мог дать реальный результат. Органы местного самоуправления несут огромный груз ответственности, решая совместно с республиканскими органами власти самые сложные вопросы территориального развития, строительства школ, детских садов, больниц, дорог, газификации и электрификации населенных пунктов, благоустройства улиц и мест отдыха населения. От качественного и своевременного выполнения возложенных на муниципалитеты функций зависит реализация важнейших федеральных и региональных программ, отношение жителей к власти», – отметил Гасанов.

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД наградил муниципальные образования государственными наградами за эффективную работу. Переходящий знак Главы Республики Дагестана и диплом за 1-е место получили город Дербент,

среди районов высокогорной зоны — Лакский район, среди районов горной зоны — Левашинский район, среди районов предгорной зоны — Сулейман-Стальский район, среди районов равнинной зоны — Хасавюртовский район. Также в связи с прошедшим Днем местного самоуправления государственными наградами отмечены отличившиеся работники муниципальных органов власти.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов рассказал о поддержке участников спецоперации и членах их семей. Он напомнил, что с 5 октября прошлого года функционирует Координационный штаб города по оказанию помощи семьям участников СВО. Штаб оказывает содействие в решении жилищных, медицинских, образовательных и других вопросов. Оказывается юридическая консультация, для детей проводятся культурно-массовые мероприятия. За каждой семьей погибших участников закреплены ответственные работники из руководящего состава администрации для решения возникающих жизненных вопросов и их персонального сопровождения, сообщил мэр города.

С докладом о реализации молодежной политики на территории муниципальных образований республики выступил замминистра по делам молодежи Сиражуддин Галимов. По его словам, муниципалитеты активно привлекаются к участию в крупных мероприятиях республики, молодежь городов и районов вовлекается в волонтерскую деятельность, участвует во Всероссийской форумной кампании. Министерство помогает в создании и оснащении ресурсных центров поддержки добровольчества в муниципалитетах. Уже созданы и работают такие центры добровольчества в Махачкале, Кизляре, Хасавюртовском, Левашинском и Сулейман-Стальском районах. Общая же численность граждан, вовлеченных центрами в добровольческую деятельность, составляет порядка 105 тысяч человек, отметил докладчик.

Председатель Совета регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Людмила Саидова рассказала о мероприятиях, которые намечены на ближайшее время. Это «День первых» в пришкольных лагерях, школа добрых дел «Наставник», Семейный спортивный фестиваль, Интеллектуальные игры, муниципальные форумы, премия «Лучшие в движении» и другие.

О вопросах повышения эффективности муниципального управления в период внешних вызовов рассказал глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев. Выступили и руководители других районов. В завершение был принят План работы Ассоциации на 2023 год.