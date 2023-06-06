Переходящий знак Главы Республики Дагестан и диплом за 1-е место среди районов горной зоны муниципальному образованию вручил Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов.
Награды также получили:
среди городских округов — город Дербент;
среди районов высокогорной зоны — Лакский район;
среди районов предгорной зоны — Сулейман-Стальский район;
среди районов равнинной зоны — Хасавюртовский район.
В связи с прошедшим Днем местного самоуправления государственными наградами отмечены и отличившиеся работники муниципальных органов власти. В обсуждении приняли участие главы всех городов, районов и сельских поселений Дагестана.