ЗАМАНА - Дорогу к суточной стоянке общественного транспорта построят в аэропорту Махачкалы в 2024 году

Дорогу к суточной стоянке общественного транспорта построят в аэропорту Махачкалы в 2024 году

Автор
06 июня, 2023. Вторник 09:27
|||
Дорогу к суточной стоянке общественного транспорта построят в аэропорту Махачкалы в 2024 году
Вчера, 5 июня, под председательством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему строительства объектов инфраструктуры в рамках реализации нового инвестпроекта «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала».
Дорогу к суточной стоянке общественного транспорта построят в аэропорту Махачкалы в 2024 году

Собравшиеся рассмотрели вопросы финансирования возведения необходимой транспортной инфраструктуры на территории аэропорта.

Взяв слово, Абдулмуслимов прокомментировал особую важность для республики реализации этого инвестиционного проекта и попросил рассказать профильных министров о проводимой работе по направлениям (Министерство транспорта, Министерство энергетики, Министерство строительства).

На территории аэропорта в планах возведение кабельно-воздушной линии электропередач, дороги к суточной стоянке общественного транспорта (550 метров) дорожного полотна суточной стоянки (2000 кв. метров) с инфраструктурой и так далее.

Ввод в работу дорожных объектов должен состояться до конца следующего года.

Прочитано 39 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top