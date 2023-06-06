Собравшиеся рассмотрели вопросы финансирования возведения необходимой транспортной инфраструктуры на территории аэропорта.

Взяв слово, Абдулмуслимов прокомментировал особую важность для республики реализации этого инвестиционного проекта и попросил рассказать профильных министров о проводимой работе по направлениям (Министерство транспорта, Министерство энергетики, Министерство строительства).

На территории аэропорта в планах возведение кабельно-воздушной линии электропередач, дороги к суточной стоянке общественного транспорта (550 метров) дорожного полотна суточной стоянки (2000 кв. метров) с инфраструктурой и так далее.

Ввод в работу дорожных объектов должен состояться до конца следующего года.