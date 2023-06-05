Делегация из Узбекистана возложила цветы к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в Махачкале

Автор Дарья |||

В понедельник, 5 июня, в рамках официальной поездки в Дагестан делегация из Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыком Сафаевым возложила цветы к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского Комсомола Махачкалы, информирует пресс-служба дагестанского руководства.