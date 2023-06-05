Ризван Мурадов: «Важнейшей задачей является исполнение поручений Президента РФ по реализации программы социальной догазификации»

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» Сергей Густов провел совещание с руководителями региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, входящих в Группу «Газпром межрегионгаз». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе махачкалинской газовой компании.

В совещании принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов.

Участники обсудили развитие газоснабжения и газификации субъектов России, реализацию мероприятий по догазификации домовладений, медицинских и образовательных учреждений, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, платежную дисциплину потребителей, поставки газа действующим и будущим абонентам.

В рамках совещания с докладом о стратегии развития Группы «Газпром межрегионгаз» выступил Сергей Густов, который также вручил почетные грамоты отличившимся руководителям.

В настоящее время пятилетние программы развития газоснабжения и газификации реализуются в 72 субъектах страны, благодаря им до 2025 года еще более 700 тысяч абонентов в более чем 4 тысячах населенных пунктах получат возможность подключиться к природному сетевому газу.

«Компании Группы «Газпром межрегионгаз» осуществляют поставки природного газа 32 млн абонентов – жителям нашей страны. Надежное газоснабжение домовладений, социальных объектов и промышленности, расширение газовой инфраструктуры, развитие внутреннего рынка за счет подключения новых потребителей – это приоритеты компании. С 2005 года в домах и квартирах 1,2 млн российских семей стало теплее и комфортнее, бизнес получил дополнительные импульсы, появились новые точки роста в социально-экономической жизни республик, краев и областей», – отметил Сергей Густов.

По итогам двухдневного совещания генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов отметил, что в ходе собрания была дана объективная оценка работы всех газовых компаний.

«Безусловно, важнейшей из задач на сегодняшний день является исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина по реализации программы социальной догазификации, а также программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ 2021-2025 гг. Неизменными являются 100%-ная реализация и обеспечение полной оплаты поставленного потребителям объема газа и исполнение установленных ПАО «Газпром» целевых показателей по погашению просроченной дебиторской задолженности», – подчеркнул он.