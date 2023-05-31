Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали: «Если мы уважаем поручения наших лидеров, мы обязаны развивать сотрудничество»

30 мая в Дагестан прибыла официальная делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали.

В ходе визита посол встретился с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым, обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества, посетил торгово-промышленную палату республики. По окончании визита посол ответил на вопросы Магомеда Магомедова (РИА «Дагестан»)

Господин Посол, видите ли Вы перспективы для сотрудничества между Таджикистаном и Республикой Дагестан, её потенциалом, как активно развивающегося субъекта РФ?

— Есть поручения двух наших Президентов. Если мы уважаем поручения наших лидеров, мы обязаны развивать сотрудничество. Кроме того, есть соответствующий ряд поручений Совета Федерации, нашей Верхней Палаты Парламента, что мы, также должны развивать сотрудничество не только двух государств, но и с субъектами Федерации. Есть такое поручение. Именно в соответствии с ним мы здесь, чтобы знакомиться, приглашать круга бизнеса к нам мы хотим, чтобы предприниматели Дагестана принимали участие в тех форумах и выставках, которые мы проводим, изучали потенциал Таджикистана и развивали сотрудничество. Поэтому мы здесь — для знакомства с Вами и для построения дальнейшего плана сотрудничества. Мы изучаем деятельность нашей диаспоры: чем занимаются, какие вопросы решают, какова их доля и помощь в развитии этого региона.

Господин посол, в Махачкале функционирует динамично развивающийся аэропорт. Каковы перспективы возобновления прямого рейса между Махачкалой и Душанбе?

— Это не должно быть задачей государства, это чистая логистика. И этим занимается бизнес. Если действительно находится такая потребность, востребованность, хотим мы этого или не хотим – линия будет создана авиакомпаниями. Все авиакомпании у нас частные. Учитывая потенциал грузовых и пассажирских перевозок, что мы видим здесь, открытие рейса – вопрос времени.

В 2022 году товарооборот между государствами составил более 1,7 млрд долларов. Ваш прогноз? 2 млрд преодолеем в этом году?

— Мы надеемся конечно. Если такие регионы, как Дагестан, подключатся, мы приведём эту цифру и к более высоким значениям, чем два миллиарда.

Спасибо, господин Посол!

Справка РИА «Дагестан»: Республика Дагестан и Таджикистан имеют достаточно перспективные и развивающиеся отношения в экономическом поле. Раннее, республиканский бизнес наладил связи с Согдийской областью Таджикистана. Уже второй год Таджикские авиалинии обеспечивают логистику дагестанских паломников в Саудовскую Аравию в партнерстве с Марва-Тур. Республиканские власти обеспечивают максимальную поддержку экспортерам продукции в Таджикистан. В ходе пребывания в Республике Дагестан Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации ГУЛМАХМАДЗОДА Давлатшох Курбонали особо отметил работу Сергея Меликова по расширению экономических связей между двумя странами. Также высокую оценку гостей получил уровень взаимодействия таможенных структур обоих государств.