Фонд и его республиканское отделение сформированы по поручению Президента РФ для адресного сопровождения участников СВО и их родных, а также с целью оказания им поддержки в решении проблем.
В Махачкале прошла церемония открытия филиала фонда «Защитники Отечества»
- Автор Дарья
- 30 мая, 2023. Вторник 16:45
Во вторник, 30 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в церемонии открытия филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Церемонию посетили родственники и друзья погибших участников специальной военной операции. Сергей Меликов выразил им соболезнования и заверил во всемерной поддержке.
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