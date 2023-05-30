ЗАМАНА - В Махачкале прошла церемония открытия филиала фонда «Защитники Отечества»

В Махачкале прошла церемония открытия филиала фонда «Защитники Отечества»

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30 мая, 2023. Вторник 16:45
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В Махачкале прошла церемония открытия филиала фонда «Защитники Отечества»

Во вторник, 30 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в церемонии открытия филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В Махачкале прошла церемония открытия филиала фонда «Защитники Отечества»

Фонд и его республиканское отделение сформированы по поручению Президента РФ для адресного сопровождения участников СВО и их родных, а также с целью оказания им поддержки в решении проблем.

Церемонию посетили родственники и друзья погибших участников специальной военной операции. Сергей Меликов выразил им соболезнования и заверил во всемерной поддержке.

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