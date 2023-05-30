ЗАМАНА - Дагестан и Азербайджан подписали договор о сотрудничестве по нескольким направлениям

Дагестан и Азербайджан подписали договор о сотрудничестве по нескольким направлениям

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30 мая, 2023. Вторник 10:14
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Дагестан и Азербайджан подписали договор о сотрудничестве по нескольким направлениям

Накануне в Баку состоялась бизнес-миссия предпринимателей Дагестана. Возглавил региональную делегацию начальник Центра поддержки экспорта республики Руслан Абаскулиев.

Дагестан и Азербайджан подписали договор о сотрудничестве по нескольким направлениям

Встреча туристических агентств стартовала с приветственного слова Торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова.

В рамках встречи представители Дагестана и Азербайджана достигли соглашения по взаимному сотрудничеству в туристической области.

Туристические операторы Дагестана и Азербайджана презентовали туристический потенциал своих республик и обсудили формирование совместных туристических маршрутов. Далее они условились о визите туристических операторов Азербайджана в Дагестан.

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