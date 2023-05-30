ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана проверит работу медучреждений в Махачкале

Премьер-министр Дагестана проверит работу медучреждений в Махачкале

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30 мая, 2023. Вторник 09:30
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Премьер-министр Дагестана проверит работу медучреждений в Махачкале

О планах посетить и проверить работу и состояние мединских учреждений глава кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов проинформировал вчера, 29 мая, в рамках собрания, посвященного теме реализации отдельных мероприятий в области медицины.

Премьер-министр Дагестана проверит работу медучреждений в Махачкале

На сегодняшний день имеется информация, что среди планируемых к посещению Абдулмуслимовым в первую очередь — Республиканский онкологический центр, Республиканская клиническая больница. «Сергеем Меликовым дано поручение детально исследовать ситуацию, связанную с реализацией отдельных мероприятий в области здравоохранения. Эти цели продиктованы неудовлетворительной деятельностью в отдельных звеньях сферы и требуют безотлагательного решения. Будем обдумывать ситуацию на местах», — высказался премьер.

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