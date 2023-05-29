«Безусловно, как горянке, как женщине не так легко давать оценку поступку дагестанского мужчины. Но здесь ситуация не рядовая, а выходящая за рамки нашего менталитета, обычаев и традиций.
Говоря о ней, у меня перед глазами сюжеты из встреч наших руководителей с родственниками погибших ребят. Для меня и для моих коллег эти сьемки самые тяжелые, у нас всегда стоит тяжелый комок в горле. Фотографии в черных рамках, лица их родных, которые потеряли самых дорогих людей. При этом как достойно они держатся. Тяжелее всего бывает, когда в кадре дети, которые потеряли своих отцов.
Когда я прочитала комментарий Главы республики Сергея Алимовича Меликова, дрожь прошла через все клетки.
Наши ребята, дагестанцы, проявляют мужество и героизм на передовой, ради Отчизны добровольно идут на смерть. Как в этой ситуации можно идти по другому пути!? Ради чего? Ради кого? Ради этих непонятных фашистов! Магомед Гаджиев, что может лично вас с ними связывать в первую очередь морально? А как же религиозные устои? Ведь такой поступок противоречит им? Стоило ли ради европейского паспорта идти на предательство и слышать в свой адрес слова, которые могут убить достойного и храброго», – отметила Алиханова.