Луиза Алиханова: «Поступок экс-депутата Магомеда Гаджиева выходит за рамки нашего менталитета, обычаев и традиций»

«Безусловно, как горянке, как женщине не так легко давать оценку поступку дагестанского мужчины. Но здесь ситуация не рядовая, а выходящая за рамки​ нашего менталитета, обычаев и традиций.

Говоря о ней,​ у меня перед глазами​ сюжеты​ из встреч наших руководителей​ с родственниками погибших ребят. Для меня и для моих коллег эти сьемки самые тяжелые, у нас всегда стоит тяжелый комок в горле. Фотографии в черных рамках, лица их родных, которые потеряли самых дорогих​ людей. При этом как достойно они держатся. Тяжелее всего бывает, когда в кадре дети, которые потеряли своих отцов​.

Когда я прочитала комментарий Главы республики Сергея Алимовича Меликова, дрожь прошла через все клетки.

Наши ребята, дагестанцы, проявляют мужество и героизм на передовой, ради Отчизны добровольно идут на смерть. Как в этой ситуации можно идти​ по другому пути!? Ради чего? Ради кого? Ради этих непонятных фашистов! Магомед Гаджиев, что может лично вас с ними связывать в первую очередь морально?​ А как же религиозные устои? Ведь такой поступок противоречит им? Стоило ли ради европейского паспорта идти на предательство​ и слышать в свой адрес​ слова, которые могут убить достойного и храброго», – отметила Алиханова.