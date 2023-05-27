ЗАМАНА - Глава Дагестана жестко осудил измену Родине бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева

Глава Дагестана жестко осудил измену Родине бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева

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27 мая, 2023. Суббота 21:55
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Глава Дагестана жестко осудил измену Родине бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева

Экс-депутат ГосДумы от Дагестана, Гаджиев Магомед Тажудинович, признан иноагентом в России.

Глава Дагестана жестко осудил измену Родине бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева

Как заявили иностранные СМИ М. Гаджиев пытался получить гражданство в Европе путём обмена на государственные секреты РФ.

Стоит уточнить, что, Министерство Юстиции России проинформировало о том, что политик был готов сотрудничать с врагами страны, и даже заявлял о поддержке властей Украины.

Руководитель Дагестана весьма жестко осудил преступные действия бывшего депутата.

«Считаю закономерным решение – исключить, скажу больше – изгнать! из партии человека, которому не место в наших рядах – экс-депутата Магомеда Гаджиева.

«Для измены Родине нужна чрезвычайная низость души», — сказал Чернышевский. Действительно, это так – за европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью всё, что нам близко и дорого: своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию.

Могу представить, в каких выражениях, должно быть, осуждают его омерзительный поступок настоящие дагестанцы – защитники Родины, доказывающие это сегодня на передовой.

А ты, Магомед – не дагестанец, ты — трус и предатель!», — высказался в своем телеграм-канале руководитель региона.

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