ЗАМАНА - Заур Аскендеров: «Мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей»

Заур Аскендеров: «Мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей»

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25 мая, 2023. Четверг 00:16
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Заур Аскендеров: «Мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей»

Заур Аскендеров: «Мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей».

Заур Аскендеров: «Мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей»

«24 мая на 23 сессии мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.  О том, что необходимо максимально поддерживать участников спецоперации, которые защищают интересы нашей Родины, а также их семьи, говорил в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин. О важности этой работы в своем Послании Народному Собранию напомнил и Глава нашей республики Сергей Алимович Меликов. В принятом нами законе для мобилизованных граждан, добровольцев и членов их семей законодательно установлена компенсация в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт.  Также членам их семей будет оказываться содействие в трудоустройстве, устанавливается 10%-ная квота на обучение в профессиональных образовательных организациях, предусматривается внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий. В Законе предусмотрены и другие меры социальной поддержки.  Уверен, что эти дополнительные меры станут реальной поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Думаю, что это повысит и престиж военной службы. Хотелось бы добавить, что депутаты Народного Собрания ездили с гуманитарным грузом на Донбасс, помогают семьям участников СВО, поддерживают их.  Я встречался с матерями наших бойцов – героев, выслушал их. Прозвучавшие в ходе встречи предложения мы рассматриваем и обязательно окажем содействие в их реализации.  Продолжается наша помощь участникам спецоперации. Нами в зону СВО были отправлены автомобили повышенной проходимости, другие технические средства, маскировочные сети, медицинские препараты, а также продукты питания и средства гигиены.  Все это очень необходимо для ведения современных боевых действий.  Уверен, что благодаря такому крепкому тылу победа обязательно будет за нами! Считаю важным участие депутатов и в заседаниях призывных комиссий, особенно в ходе проходящей сейчас весенней призывной кампании.  Депутаты проводят встречи в военных комиссариатах, с активами городов и районов, призывниками и их родителями, разъясняют им условия призыва и контрактной службы. Эта работа будет продолжаться», — отметил Заур Аскендеров.

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