Данное решение принималось в связи с досрочным прекращением полномочий депутата НС седьмого созыва Анатолия Карибова.
В прошлом Девлетхан Алиев занимал пост в СУ УМВД РФ по Махачкале.
Девлетхан Алиев стал депутатом республиканского парламента, проинформировал председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев в рамках 23-й сессии НС региона.
Данное решение принималось в связи с досрочным прекращением полномочий депутата НС седьмого созыва Анатолия Карибова.
В прошлом Девлетхан Алиев занимал пост в СУ УМВД РФ по Махачкале.
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