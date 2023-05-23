ЗАМАНА - В Дагестане внедрят новую систему управления госпрограммами

В Дагестане внедрят новую систему управления госпрограммами

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23 мая, 2023. Вторник 08:47
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В Дагестане внедрят новую систему управления госпрограммами
Под руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 22 мая, состоялось собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.
В Дагестане внедрят новую систему управления госпрограммами

Собравшиеся рассмотрели вопросы введения системы управления государственными программами региона.

Как проинформировал премьер, ранее Правительство России утвердило Положение о системе управления федеральными государственными программами, предусматривающим радикальную трансформацию инструмента государственных программ, пересмотр подходов к их созданию и реализации, изменение их формата так, чтобы они стали компактнее, но информативнее, структурированнее, доступнее и понятнее для всех –специалистов, представителей органов власти и общественности.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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