Собравшиеся рассмотрели вопросы введения системы управления государственными программами региона.

Как проинформировал премьер, ранее Правительство России утвердило Положение о системе управления федеральными государственными программами, предусматривающим радикальную трансформацию инструмента государственных программ, пересмотр подходов к их созданию и реализации, изменение их формата так, чтобы они стали компактнее, но информативнее, структурированнее, доступнее и понятнее для всех –специалистов, представителей органов власти и общественности.

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