Глава РД принял участие в собрании Совета по межнациональным отношениям

В пятницу, 19 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в собрании Совета по межнациональным отношениям. Совещание состоялось в Пятигорске под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ключевыми вопросами заседания стали следующие: плюсы современной отечественной модели государственной нацполитики, интеграция новых субъектов в социокультурное пространство страны и корректировка Стратегии государственной нацполитики в условиях сегодняшних реалий.

В обсуждении приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель начальника Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, первый заместитель председателя ГосДумы Иван Мельников, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, полномочный представитель президента страны в СКФО Юрий Чайка и другие полномочные лица.

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