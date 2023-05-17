ЗАМАНА - Тему перспектив развития рынка шерсти обсудили в рамках XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске

Тему перспектив развития рынка шерсти обсудили в рамках XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске

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17 мая, 2023. Среда 15:33
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Тему перспектив развития рынка шерсти обсудили в рамках XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске
Вчера, 16 мая, глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в роли спикера поучаствовал в круглом столе на тему «Текущая ситуация в овцеводстве и перспективы развития рынка шерсти», который состоялся в первый день XXIII Российской выставки племенных овец и коз.
Тему перспектив развития рынка шерсти обсудили в рамках XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске

Тема обсуждалась с участием заместителя главы Минсельхоза России Андрея Разина, Председателя Совета директоров – президента Национального союза овцеводов Харона Амерханова, президента Российского союза предпринимателей легкой и текстильной промышленности Андрея Разбродина, лидеров сельскохозяйственных организаций из различных российских субъектов и другие.

Выступая, Андрей Разин озвучил, что в общем и целом продовольственная безопасность по мясу обеспечивается в основном за счет мяса свинины и птицы.

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