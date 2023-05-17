Тема обсуждалась с участием заместителя главы Минсельхоза России Андрея Разина, Председателя Совета директоров – президента Национального союза овцеводов Харона Амерханова, президента Российского союза предпринимателей легкой и текстильной промышленности Андрея Разбродина, лидеров сельскохозяйственных организаций из различных российских субъектов и другие.

Выступая, Андрей Разин озвучил, что в общем и целом продовольственная безопасность по мясу обеспечивается в основном за счет мяса свинины и птицы.

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