ЗАМАНА - Экс-первый заммэра Махачкалы Нариман Темуркаев занял пост мэра города

Экс-первый заммэра Махачкалы Нариман Темуркаев занял пост мэра города

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12 мая, 2023. Пятница 16:25
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Экс-первый заммэра Махачкалы Нариман Темуркаев занял пост мэра города

Пост и.о. мэра Махачкалы занял экс-первый заместитель главы города Нариман Темуркаев, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу махачкалинской администрации.

Экс-первый заммэра Махачкалы Нариман Темуркаев занял пост мэра города

Пресс-служба руководителя Дагестана сообщает, что бывший и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов занял должность заместителя премьер-министра Дагестана.

Постановление о назначении Газимагомедова подписал 12 мая глава Дагестана Сергей Меликов.

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