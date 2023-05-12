Пресс-служба руководителя Дагестана сообщает, что бывший и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов занял должность заместителя премьер-министра Дагестана.
Постановление о назначении Газимагомедова подписал 12 мая глава Дагестана Сергей Меликов.
Пост и.о. мэра Махачкалы занял экс-первый заместитель главы города Нариман Темуркаев, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу махачкалинской администрации.
Пресс-служба руководителя Дагестана сообщает, что бывший и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов занял должность заместителя премьер-министра Дагестана.
Постановление о назначении Газимагомедова подписал 12 мая глава Дагестана Сергей Меликов.
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