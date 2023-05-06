Глава Дагестана открыл обновлённое отделение госпиталя ветеранов РКБ №2

В пятницу, 5 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов принял участие в открытии после капремонта гериатрического отделения госпиталя ветеранов Республиканской клинической больницы №2.

Свой визит Меликов начал с того, что навестил членов семьи двоих военнослужащих, погибших при осуществлении боевых целей в зоне специальной операции.

Глава региона убедился, что родные бойцов обеспечены всем необходимым, пожелал им скорейшего выздоровления и поздравил с наступающим Днём Победы.

«Хочется поблагодарить вас за воспитание детей, пожелать здоровья и стойкости. Ребята сделали все, чтобы приблизить победу», – обратился к близким военнослужащих Меликов.

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