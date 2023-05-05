Камил Саидов прокомментировал итоги I Кавказской инвестиционной выставки

«Крупные проекты реализовываются в каждом субъекте, в том числе и в Дагестане. Сейчас для молодежи также предоставляются уже карьерные возможности, в частности трудоустройство и стажировки. Заместитель генерального директора АО “Кавказ.РФ” Рустам Тапаев также поддержал мое предложение о том, что важно помогать ребятам, которые реализуют себя в добровольчестве, участвуют активно в форумах, грантах. Мы понимаем, что будущее за активной молодежью, которая может успешно себя реализовать на карьерных треках. Данную идею поддержали, отметив, что на эту часть молодежи и обращают внимание, потому что активные ребята успешно себя реализуют и в работе», – поделился министр.

На прошедшей сессии «Молодежная политика России: стратегические приоритеты» обсуждались также вопросы реализации молодежи Северного Кавказа. Так, Камил Саидов рассказал о проведении окружного форума «Каспий», где молодые люди смогут не только проявить себя, но и стать обладателями грантов.

«Кроме того, 10 июня в Дербенте пройдет фестиваль уличной культуры, который позиционирует себя как окружной, но есть возможность того, что это станет федеральным, всероссийским событием, так как мы это планируем сделать на крепости “Нарын-кала”. Различные форматы уличного спорта будут реализованы на данном фестивале», – сообщил глава ведомства.

Камил Саидов также отметил, что впервые на подобных инвестиционных мероприятиях обсуждаются молодежная повестка и вопросы, интересующие подрастающее поколение.