«Что касается бизнеса в СКФО, у нас есть хорошие и крупные проекты здесь. Дагестан сам по себе является самым большим по территории и населению регионом в СКФО. Что касается инвестиций, то стоит вкладываться в инфраструктурные направления. Я бы, например, с удовольствием поучаствовал в финансировании строительства дорожных объездов Хасавюрта и Дербента. В принципе вкладываться в такие большие и масштабные проекты довольно интересно», – рассказал Александр Дыренко.
Управляющий ВТБ в СКФО также отметил, что банк не привязывается к одной определенной отрасли. Во всех отраслях, которые приносят прибыль, они готовы принимать участие.
«Просто так сложилось, что по прошлому году 30% портфеля составляет сельское хозяйство, потом идут торговля и промышленность. Сельхозпредприятия для нас очень понятный и прозрачный бизнес. Мы также вкладываемся в виноделие в Дагестане», – отметил Дыренко.